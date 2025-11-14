Meteoroloji Dairesi hafta boyunca yağmur beklenmediğini, havanın genelde bulutlu olacağını belirtti.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 21 – 24, diğer günlerde ise iç kesimlerde 25 – 28 ve sahillerde 22 – 25 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 15 – 21 Kasım tarihlerini kapsayan raporuna göre, KKTC periyodun ilk günleri alçak basınç sistemi ile serin ve nemli, diğer günlerde ise yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rüzgarın periyodun ilk günleri kuzey ve batı, diğer günlerde ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette yarın ise zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.