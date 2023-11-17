Meteoroloji Dairesi, hafta sonu sağanak beklendiğini, hava sıcaklığının ise 20-23 dereceye düşeceğini duyurdu.

Dairenin haftalık hava tahmin raporuna göre, periyodun ilk iki günü üst atmosferdeki soğuk ve nemli, diğer günlerde ise serin ve nemli hava kütlesi etkili olacak.

Havanın; yarın ve pazar günü öğleye kadar yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacağı kaydedilen açıklamada, pazartesinden itibaren cumaya kadar ise çoğunlukla parçalı veya az bulutlu olacağı belirtildi.              

Daü-Sen’den açıklama… Daü-Sen’den açıklama…

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 24 - 27, Pazar ve Pazartesi günleri ise 20 - 23 ºC derece santigrat dolaylarında seyredecek.