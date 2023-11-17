Kilis’ten 9 Kıbrıs gazisi 49 yıl sonra uğruna savaştıkları toprakları ziyaret etti.

Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan Kilisli gaziler,  bu kentte  noter olarak görev yapan aslen Gönyelili olan Özgen Okur’un ön ayak olması ve  Musabeyli Kaymakamı Musa Özbilgin’in  girişimleriyle  49 yıl sonra KKTC’yi ziyaret ettiler.

KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü kutlamalarında 15 Kasım’da  Lefkoşa’da  Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki  resmigeçit töreninde gururla yürüyerek, Barış Harekatı  günlerini tekrar yaşayan gaziler, Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitliklerini ziyaretlerde ise gözyaşlarını tutamadılar.

Kilisli gaziler dün de  Kaymakam Musa Özbilgin ve  Özgen Okur ile birlikte  kapalı Maraş’ı ziyaret ederek, Türk Ajansı Kıbrıs muhabiri ile anılarını paylaştılar. 

-Fevzi Demir

Kıbrıs Barış Harekatında  Alay Komutanı şoförü olarak  Mağusa ve Maraş’ı alan birlikte görev yapan Fevzi Demir,  Kıbrıs Barış Harekatı’ndna sonra ilk kez geldiği Kıbrıs’ı çok değişmiş ve gelişmiş olarak görmekten duyduğu mutluluğu dle getirerek, “Ne hissettiniz?” sorusuna “Dünyaları hissettim” diye cevap verdi.

Gazi Fevzi Demir, Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitlikleri ziyaretlerini anlatırken gözyaşlarını tutamayarak, “ Bu katliamı ilk görenlerdendik, Alay Komutanı ile birlikte ilk fatiha okuyanlardandık. Biz gittiğimizde  toprağın altındaydılar”  dedi.

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Mağusa’yı kendi bölüklerinin teslim aldığını anlatan Demir, Mağusalı birkaç kişinin bölük komutanına  gelip “Komutanım ne yap et Mağusayı bugün al yoksa  1400 Mağusalı öldürülecek ” dediğini  Bölük  Komutanının yukarıdan  emir beklemeden harekete geçtiğini, Suriçi’ne girişte birbirlerini Rum zanneden  Mücahit ve Mehmetçik’in bir süre birbirine savaş açtığını, taraflardan birinin Türk bayrağını çekmesiyle  olayın anlaşıldığını, Mücahit ve Mehmetçik’in birbirlerine sarıldıklarını, mevzilerde birlikte sabahladıklarını  anlattı.

“Sabah olduğunda koyun kuzuya karışmış gibi, Mücahit  öyle, Türk askeri öyle omuz omuza ” diyen Gazi, tanklarla  Maraş’ı aldıklarında ateşkes emri geldiğini, tam bu arada çizilen Yeşil Hat’ta  kalan tanka el konulduğunu ve kendilerine verilmediğini belirterek “ Yeşil Hat’ın ortasında kaldı diye bize gündüz vermedikleri tankımızı gece kaçırdık” dedi.

-Mehmet Emin Bozkurt

 Diğer bir gazi Mehmet Emin Bozkurt  duygularını, “İçimiz dolu, sevinçten ağlama noktasına geldik, gururluyuz. Bu lezzeti tattık” dedi

Bozkurt savaş günleriyle ilgili olarak da, “Yanımızda şehidimiz oldu, Mağusa’yı biz aldık. Ben Lefkoşa’dan Mağusa’ya kadar savaştım. Mağusa Suriçi’nde halkla buluştuğumuzda çok büyük sevinç yaşandı.  Bize çok hürmet ettiler. Bu ziyarette o günleri tekrar yaşadık. Resmigeçitte o çocukların bize selam vermesi bizi çok duygulandırdı” dedi.

-Özbilgin

Ziyaret ile ilgili bilgi veren Kilis ili Musabeyli ilçesi Kaymakamı Musa Özbilgin İstanbul’da avukatlık yaparken noter sınavını kazanarak  Musabeyli  ilçesine atanan aslan Kıbrıslı olan Özgen Okur’un bir gün lokantada yemek yerken Kıbrıs gazilerinden biriyle karşılaştığını belirterek,”  Noter Hanım gaziyi görünce çok duygulanıyor  ve sarılıyorlar.  Sonra bana geldiler gazilerimizi Kıbrıs’a götürme durumu olur mu diye.  Bu süreçte  Dışişleri ve Savunma Bakanlığı ve Türkiye Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun destekleriyle  14 Kasım’da KKTC’ye geldik” dedi.

Özbilgin gazilerin,  Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmigeçitte gazi  kıyafetleriyle selamlama yaptıklarını belirterek,” Aslında bir mülki idare amiri olarak da ben ne yaptığımı  o zaman anladım. Duygusal anlamda çok etkilendik.  Onlar da duygu selini yaşadılar. Gözlerinden yaş akanlar oldu. Biz de çok mutluyuz onlarda çok mutlu.” dedi.