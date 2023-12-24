60’ıncı kuruluş yıl dönümünü kutlayan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, 60’ıncı yıl kutlamaları kapsamında yarın sergi açılışı ve resepsiyon düzenlenecek.

Kurumda yıllarca emek veren Hakan Çakmak’ı anmak, adına sanat programlarında röportaj yaptığı sanatçıların Atatürk Kültür Merkezi’nde açılan sergi, yarından itibaren BRTK Müzesine taşınıyor.

Yarından itibaren BRTK HD sergi salonunda yer alacak çalışmalar daha sonra BRT Sanat Güncesi Koridorunda kalıcı olarak yer alacak ve ziyaret edilebilecek.

Serginin proje sorumluluğunu yapan Ayhatun Ateşin, Hakan Çakmak’ın BRT’deki çalışma hayatı boyunca yaptığı sanat programlarına katılan 60 sanatçının eserlerinin bu sergide yer aldığını söyledi.

Hakan Çakmak’ın çalışma hayatı boyunca farklı sanat dallarındaki 300 sanatçıyla yaptığı röportajları kayıt altına alarak koruduklarını belirten Ateşin, sanatsal, kültürel ve bilimsel etkinlikleri anımsamanın ve bunları arşivlemenin önemine dikkat çekmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Ayhatun Ateşin, tarihin izlerini günümüze taşıyan bu röportajları, BRTK aracılığıyla, izleyicilerin beğenisine sunduklarını söyledi.

Ateşin, bunun da sanatsal ve kültürel mirasın paylaşımı ve gelecek nesillere aktarımı adına önemli olduğunu vurguladı.