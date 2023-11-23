BRTK 60. Yıl etkinlikleri çerçevesinde kurumda uzun yıllar hizmet veren, kitaplara, sanata, doğaya, müziğe aşık Hakan Çakmak’ı anmak ve çalışmalarını yaşatmak adına Çakmak’ın sanat programlarında röportaj yaptığı sanatçıların kendi alanlardaki çalışmaları sergilenecek.

Sergi, Hakan Çakmak’ın doğum günü olan 29 Kasım’da saat 18.00’da KKTC Telsim ve ARUCAD’ın desteğiyle Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak.

Sergi 8 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.

Hakan Çakmak’ın programlarında sanatçılarla yaptığı röportajların aktarılmasının Çakmak’ın aslında bugün kürotörlüğünü yaptığı serginin proje sorumluluğunu Ayhatun Ateşin yapıyor.

Sanatçılar tarafından hazırlanan çalışmalar daha sonra BRTK Yayıncılık Tarihi Müzesinde yeralan “Sanat Güncesi” koridorunda sergilenecek.