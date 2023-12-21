Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, Hala Sultan ilahiyat Koleji’ni ziyaret ederek okul müdürü ve Çevre Kulübü'nde görevli öğretmen ve öğrencilerle söyleşide bir araya geldi.

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nden verilen bilgiye göre, Kibrit; Hala Sultan İlahiyat Koleji öğrencilerinin, engelli bireylerin yaşadığı sorunlar başlığı altındaki sorularını cevapladı.

Yeşil Okullar Projesi kapsamında Hala Sultan ilahiyat Koleji öğrencilerinin okulda düzenlenen bir yarışma çerçevesinde topladığı 135 kilo kapak da derneğe teslim edildi.