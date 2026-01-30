Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Halil Talaykurt, görevden alındığı yönündeki iddiaların doğru olduğunu kabul etti.

Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Halil Talaykurt, Ada TV’de katıldığı programda görevden alındığına ilişkin iddiaları doğruladı. Hakkında çıkan haberlerin “dedikodu olmadığını” ifade eden Talaykurt, görevden alma kararının kendisine doğrudan iletildiğini söyledi.

Talaykurt, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı: “Haberler gerçektir, Başbakan Ünal Üstel Türkiye’den beni aradı, görevden alındığımı bana bildirdi. Haberi aldıktan sonra odamı topladım. Şahsi eşyalarımı ve notlarımı topladım. Görev gereği gizli çalışmalar yürüttüğümüz noktalar var, onların düzenini yaptım ve bugün itibarıyla da Başbakanlık Denetleme Kurulu’ndan ayrılmış bulunuyorum.”

Talaykurt’un açıklamalarıyla birlikte, görevden alma iddiaları kamuoyunda resmen doğrulanmış oldu.