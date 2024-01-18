Gençlik Dairesi Müdürlüğü, Gençlik Merkezlerinde görev yapan halk dansları eğitmenlerine yönelik seminer düzenledi.

Gençlik Dairesi Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Lapta Gençlik Kampında düzenlenen seminerde, Gençlik Dairesi Gençlik Merkezleri Halk Dansları Genel Sorumlusu Adem Öksüzoğlu tarafından, sahneleme, sahne tekniklerinin kullanılması, sahne ışık ve dekor konularında bilgi verildi.

Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın Gençlik Merkezlerinde yaygın olarak eğitimi verilen branşlardan birinin halk dansları olduğunu belirtti.