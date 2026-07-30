Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, beraberindeki heyetle birlikte Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’ne bağlı Görneç köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

HP’den verilen bilgiye göre, ziyarette Özersay’a, Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Kendir, Gazimağusa İlçe Başkanı Duygu Uzun, Girne İlçe Başkanı Neşe Anibal ve Güzelyurt İlçe Başkanı İmam Güçlü ile bazı MYK, Parti Meclisi üyeleri ve Halkın Partisi’ne bir süre önce katılan yeni isimler eşlik etti.

-Özersay

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay konuşmasında, “Görneç köyünü güçlü bir kadroyla ziyaret ediyoruz. Sizlerin gözlemleriniz, öncelikleriniz, görüş öneri ve eleştirileriniz çok kıymetlidir.” dedi.

Gittikleri her yerde, halkın genel anlamda devlet yönetiminde; özelde de kamu sağlık ve eğitim hizmetlerinde yaşanan sıkıntıları dile getirdiğini söyleyen Özersay, çalışma yaşamındaki sorunların çözümü için, dijital dönüşümle e-devlete geçilmesi gerektiğini ifade etti. Özersay, Türkiye ve Güney Kıbrıs’ta olduğu gibi ülkenin şartlarına uygun bir genel sağlık sigortası sistemine geçilmesi gerektiğini de ifade etti.

“Biz Halkın Partisi olarak geçmişte siyasi tecrübesizlik nedeniyle bazı konularda yanlışlar yaptık ancak hem kendi öz eleştirimizi yaptık, hem de bize 2022 seçimlerinde bu sebeplerle kesilen faturayı bir tamam ödedik.” diyen Özersay, HP’nin kadrosunun yenilendiğini vurguladı.

Özersay, genel seçimlerin Aralık ayında yapılması durumunda, göreve gelecek yeni hükümetin bütçesinin olmayacağını söyleyerek, bütçe geçene ve ödeme kalemleri açılana kadar maliyenin piyasaya herhangi bir ödeme yapmasının güç olacağını ifade etti.

“Bu ülkeyi seviyor olsalardı, vatandaşı ve devleti düşünüyor olsalardı bu seçimi Aralık ayına bırakmadan Ekim ayında yaparlardı. Çünkü ancak öyle bir durumda yeni hükümet yeni yıla girmeden kendi bütçesini yapabilir.” diyen Özersay, hükümetin ülkeye ve vatandaşa ağır faturalar ödettiğini savunarak, faturayı ödemesi gerekenin, “yaşanan plansızlıktan, yıkımdan ve yolsuzluklardan sorumlu olan”, UBP-DP-YDP hükümeti olduğunu söyledi.