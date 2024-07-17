Havaların mevsim normallerinin üstünde seyretmesi ile birlikte , hava sıcaklığında yaşanan yüksek artış orman yangını olasılığını artırıyor.

“Çevre temizliği, hepimizin sorumluluğunda olan bir konu ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz” diyen Kıbrıs Genç TV haber merkezi başlattığı kampanyasını sürdürüyor.

Genç Tv Haber Merkezi’nin daha temiz bir çevre için başlattığı temizlik kampanyasına vatandaştan gelen destekler günden güne artıyor.

Genç Tv ihbar hattına ulaşan duyarlı bir vatandaş bugün Lefkoşa Otobüs Terminali ve Tiyatro Binası’nın son hallerinin görüntülerini çekerek haber merkezine ulaştırdı.

Adeta çöp yığınına dönen iki yer de tam olarak Lefkoşa’nın göbeğinde!

çöp yığınlarının çoğunluğunun plastik atıklardan oluştuğunun göründüğü görüntüler, bölgedeki çöp konteynerlerinin eksikliklerini bir kez daha hatırlattı.

Plastiğin doğadan kaybolan en zor maddelerden biri olduğunu bildiğimiz bu dönemde çöplerin doğaya atılması, doğanın eko dengesini bozarken sıcaklığın en üst seviyede yaşandığı bu iklimde olası orman yangınlara da sebebiyet veriyor.