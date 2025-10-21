Rock müziğin sevilen ismi Haluk Levent, Kıbrıs’ın İskele bölgesindeki Grand Sapphire Resort’te sahne alarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 2 bin kişilik bir kalabalığın doldurduğu konser alanında enerjisiyle ortalığı adeta coşturan Levent, sahneye yine kendine has tarzıyla çıktı. Giyim tarzı ve sahne duruşuyla büyük beğeni toplayan sanatçı, sevilen şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan söyledi.

Konser boyunca esprileri ve içten tavırlarıyla izleyicilerle sık sık sohbet eden Haluk Levent, zaman zaman duygusal anlar da yaşattı. Repertuvarında geçmişten bugüne dillere pelesenk olmuş parçalarına yer veren ünlü sanatçı, performansını büyük alkışlar eşliğinde tamamladı.