Girne Karaoğlanoğlu bölgesinde Antalya'lı genç işadamı Ömerhan Murat’ın geçtiğimiz günlerde hizmete koyduğu Hanzade Meyhanesinde dopdolu bir eğlence yaşanıyor.

Her Cuma Kıbrıs’ın güçlü sesi Nil Kırlangıç ve her cumartesi ise Popstar Fatih Atsak ve fasıl geceleri ile konuklara capcanlı bir gece sunarken, Tadı damakta olan kebap çeşitleri birbirinden kaliteli salata ve mezelerle zenginleştirdikleri menüleri ilede konuklardan tam not alıyorlar.