Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Cyprus Forum ile ilgili yaşanan gelişmelerde temel konunun kendisinin forumdan geri çekilmesi değil, Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Charalambos Prountzos’un sergilediği dayanışma olduğunu söyledi.

Harmancı, Türkçe ve Rumca olarak yaptığı açıklamada, Cyprus Forum’dan çekilme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Öncelik ünvan değil, iki toplum arasında uzlaşı ve iş birliğini destekleyecek platformları kullanmaktır.” dedi.

-“Mesele, forumun baskılar karşısındaki teslimiyetidir”

Son yaşanan olaylardaki asıl meselenin Cyprus Forum’un yaklaşımı olduğunu ifade eden Harmancı, şu ifadeleri kullandı:

“Mesele; Cyprus Forum’un ırkçı ve ayrılıkçı bir propaganda makinesinin baskı ve talepleri karşısında kamuoyu önünde sergilediği tek taraflı ve duyarsız teslimiyettir. Kararım, dikkatli ve hassas bir değerlendirme sonucunda alınan, ilk etapta kamuoyuyla da özellikle paylaşmayıp Cyprus Forum’a özel olarak ilettiğimiz zor bir karardı. Sevgili Charalambos’unki ise cesur bir karardı.”

Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Charalambos Prountzos’a teşekkür eden Mehmet Harmancı, Kıbrıs’ta barış ve yeniden birleşmeye inanan tüm Kıbrıslılar adına Prountzos’un cesaret, empati, dayanışma ve barışa olan bağlılığını takdir ettiğini belirtti.

-“Birlikte katılarak değil, birlikte ayrılarak hedefimize ulaştık”

Etkinliğe birlikte katılma kararını alırken ortak amaçlarının toplumlar arasında diyalog, güven ve iş birliğini büyütmek olduğunu vurgulayan LTB Başkanı Harmancı, “Bu kez birlikte katılarak değil ama birlikte ayrılarak hedefimize ulaştık.” dedi.

Ünvan veya statülerden bağımsız olarak adanın her iki tarafında düşmanlık ve nefret tohumları ekmeye çalışanlara karşı mücadelenin süreceğini kaydeden Harmancı, Lefkoşa’da köprüleri çoğaltmak için beraber çalışmaya ve yürümeye devam edeceklerini belirterek, “Barış korkuyla inşa edilemez, cesaretle edilir.” ifadelerine yer verdi.