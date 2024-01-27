UBP Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu 27-28 Ocak 1958 Direnişinin 66. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Hasipoğlu, 27-28 Ocak 1958 direnişinin Kıbrıs Türk halkının ada üzerindeki varoluş mücadelesinin simgeleşmesine vesile olmuş ve tarihe yön vermiş bir dönem olarak belleklerinde yer aldığını kaydetti.

“Direnişle ve direniş sırasında verdiği şehitleriyle, bağımsızlığına, özgürlüğüne vurulmak istenen zinciri, İngiliz sömürge yönetiminde dahi kırabileceğini göstermiş Kıbrıs Türkü, 66 yıl önce gösterdiği direnişle elde ettiği mücadele azmini, halen bugün korumaktadır” ifadelerini kullanan Hasipoğlu, verdikleri şehitlerin, gazilerin, mücahit ruhlu ecdadın kendilerine bıraktığı manevi mirası muhafaza etmek ve gelecek nesillerin benliğine işlemenin başlıca görevleri olduğunu vurguladı.

Hasiopoğlu mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkının mücadele azminin siyasileşmiş ruhu Ulusal Birlik Partisi olarak, devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilelebet yaşaması, egemen eşitliğinin dünya kamuoyu önünde tescili için Anavatan Türkiye’mizden aldığımız destekle, içeride ve dışarıda durmadan çalışacağız. Doğuda Türk Devletleri Teşkilatı'nda, batıda Avrupa’nın ilgili meclislerinde Kıbrıs Türk Halkının sesi olmaya devam edeceğiz. BM’nin ve Yeni Kişisel Temsilci Sayın Cuellar’ın Adaya yapacağı ilk ziyaret öncesi nabız yoklama amaçlı diplomasi mesaisini yakından izlemekle birlikte, dostlar alışverişte görsün anlayışı ve Rum Liderin iç siyasi tartışmalarına yardımcı olacak, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini teslim etmeden, sözde süreçlere karnımızın tok olduğunu, yeni siyasetimizin, Kıbrıs için artık tek çıkış yolu olarak görülmesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz”