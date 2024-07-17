Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, 23’üncü Olağan Kurultay sürecinin başladığını kaydederek, sürecinin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Hasipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 229 örgüt, 6 ilçe başkanlığı yönetimleri ve genel başkanlık seçimlerine ilişkin sürecin 22 Temmuz’dan itibaren başlayacağını belirterek, kararın alınmasında katkısı olan Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel’e, milletvekillerine, ilçe başkanlarına, MYK ve Parti Meclisi’ne teşekkür etti.

“Her kademesinde demokrasinin gereği partimizin her bir ferdi ülkemize hizmet yolunda çalışmalarına devam edecektir.” diyen Hasipoğlu, şunları belirtti:

“Bugüne kadar gücünü halkın birliğinden almış, Kıbrıs Türk halkına, refah dolu bir gelecek, kendi toprakları üzerinde aklı hür, vicdanı hür bir gençlik yaratmak, Anavatan Türkiye’mizin ebedi desteğiyle başta Türk dünyası olmak üzere dış dünya ile daha güçlü bağlar kurmak için var gücüyle hizmet etmeye çalışan partimiz, çalışmalarını büyük bir yoğunlukla devam ettirme kararlılığındadır.

Bu duygu ve düşüncelerle Ulusal Birlik Partisi’nin 23. Kurultay sürecinin ülkemize hayırlı olmasını temenni eder, partimizin bugünlere kadar gelmesini sağlayan, hizmet veren, sahip çıkan herkesi sevgiyle kucaklar, partimiz ve ülkemiz için çalışıp bugün aramızda olmayan tüm büyüklerimi rahmete anarım.

Birlik içinde, güçlü biçimde nice kurultaylar diliyorum.”