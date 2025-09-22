Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, İhtiyat Sandığı’nın Maliye Bakanlığı’na devredileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydederek böyle bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

İhtiyat Sandığı'nın çok güçlü bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Hasipoğlu,İhtiyat Sandığı'nın güçlü yapısını korumaya devam edeceklerini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Hasipoğlu, BRT’de katıldığı “Manşet+” programında bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi verdi ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Hasipoğlu, Bakanlık olarak etkin ve erişilebilir çözümler üretmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın güçlü bir mali yapıya sahip olduğunu belirten Hasipoğlu, şöyle devam etti:

“Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı, gözbebeğimiz olan iki önemli kurumdur. Çalışma Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi olarak da vatandaşlarımızın çalışma hayatındaki haklarını korumak ve sosyal güvenlik sistemini güçlendirmek için yoğun çaba harcıyoruz. İşsizlik sigortası, sağlık sigortası ve emeklilik hizmetleri gibi alanlarda daha etkin ve erişilebilir çözümler sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sosyal Sigortalar Dairesi’nin yenilikçi yaklaşımları ile vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı, İhtiyat Sandığı Dairesi aracılığıyla çalışanlarımızın geleceğe yönelik güvenliğini artırmayı hedefliyoruz.

-"İhtiyat Sandığı, vatandaşımızın teminatıdır"

İhtiyat Sandığı'nın vatandaşın teminatı olduğunu ifade eden Hasipoğlu, "30 Milyar TL’lik aktif büyüklüğe sahip olan, 17 Milyar TL’lik nakit mevduatı ile yoluna devam eden ihtiyat Sandığı’nın yapısını korumak boynumuzun borcudur.” diye konuştu.

-“Özel sektöre ciddi bir prim desteği sağlıyoruz”

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin ciddi anlamda prim geliri olduğunu belirten Bakan Hasipoğlu, 162 bin 487 sigortalı sayısı ile ağustos ayı prim gelirinin 2 Milyar 938 Milyon 376 bin 163 TL’ye ulaştığını kaydetti.

Özel sektöre önemli ölçüde prim desteği sağlandığını belirten Hasipoğlu, bunun önemli bir ihtiyaç olduğunu, desteklerin yeniden gözden geçirilip, sürecin takibinin yapılacağını söyledi.

Hasipoğlu, “Prim desteği, tarım ve hayvancılıktan imalat sanayine, ulaşımdan inşaata, sağlık hizmetlerinden turizme, mühendislikten bilişime, hukuk bürolarından güzellik merkezlerine kadar genel sektörlerde de aralıksız devam etmektedir. Üstel hükümeti göreve geldiğinden itibaren 21 iş alanında halen prim desteği uygulamasını devam ettirmektedir” dedi.

2010 ile 2025 yıllarını kapsayan prim ceza affıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Hasipoğlu, bugün affın son günü olduğunu ancak yoğun talep nedeniyle başvuru süresini ekim ayı sonuna kadar uzatacaklarını açıkladı.

-“Meslek örgütleri ile çalışma izinleri konusunda iş birlikleri hedefliyoruz”

Çalışma izinleri konusunda meslek örgütleri ile yapılacak iş birliklerine de değinen Hasipoğlu, ilgili tüzüğün Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini ifade ederek, “Meslek örgütleriyle ayrı ayrı anlaşmalar yapacağız. İş birliği içerisinde üçüncü uyruklu kişilerin çalışma izinleri sürecini daha verimli ve hızlı hale getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Erenköy bölgesinde yeni rehabilitasyon merkezi inşa etme, yaşlı konuk evleri projelerini geliştirme ve Lefkoşa bölgesine otizm merkezi kurma hedeflerinin gelecek dönem projeleri arasında olduğunu kaydeden Hasipoğlu, bu çalışmalarla sosyal hizmetler alanında daha kapsayıcı ve etkili bir yapı oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Her projede duyarlı ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyerek, herkes için daha yaşanabilir bir çalışma alanı oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Hasipoğlu, “Bu süreçte sendikalar ve sivil toplum kuruluşları ile bağlarımızı güçlendirerek, ortak hedefleri geliştirme doğrultusunda ilerlemeyi sürdüreceğiz” dedi.