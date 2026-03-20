Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Ramazan bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

Öztürkler, mesajında şunları kaydetti:

“Ramazan ayını tamamlamanın huzuru ve bereketiyle, bayrama kavuşmanın sevinci içindeyiz. Bayramlarımız, kardeşlik ve dayanışma ruhunu yeniden hatırladığımız, gönüllerimizi birbirimize açtığımız müstesna günlerdir. Bu özel günlerde, milli ve manevi değerlerimizi geleceğe taşırken, birlik ve beraberliğimizin gücünü bir kez daha idrak ediyoruz.

Anavatan Türkiye ile gönül bağımız, tarih boyunca olduğu gibi bugün de bizlere güç ve güven vermektedir. Bayram vesilesiyle bu sarsılmaz bağın altını bir kez daha çiziyoruz. İslam âleminin tüm fertleriyle birlikte barış, huzur ve kardeşlik dileklerimizi paylaşıyoruz. Gazze’de yaşanan vahşetin sona ermesi, tüm dünyada savaşların bitmesi ve insanlığa huzur gelmesi en büyük temennimizdir.

Bu vesileyle, Kıbrıs Türk halkının, Anavatan Türkiye’nin ve İslam âleminin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bu müstesna zaman diliminin sağlık, barış ve mutluluk dolu günler getirmesini diliyorum. Bayramın, tüm insanlığa kardeşlik ve umut getirmesini temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”