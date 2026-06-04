Hasan Hastürer, CONIFA tartışmaları üzerinden KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının uluslararası statüsünün sorgulanması gerektiğini vurguladı.

Hasan Hastürer, CONIFA çatısı altında mücadele eden takımların statüleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türk halkının konumunun aynı olup olmadığının ciddi şekilde tartışılması gerektiğini belirtti.

Yazısında, CONIFA bünyesinde yer alan birçok takımın özerk bölgeleri, azınlık topluluklarını veya vatansız halkları temsil ettiğine dikkat çeken Hastürer, Kıbrıs Türk halkının ise Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eşit kurucu ortağı olduğunu hatırlattı.

Bu nedenle KKTC’nin veya Kıbrıs Türk halkının statüsünün diğer CONIFA üyeleriyle aynı kategoride değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorusunu gündeme taşıyan Hastürer, bu konuda karar verme sorumluluğunun sporculara değil, siyasi iradeye ait olduğunu ifade etti.

Konunun yalnızca futbol meselesi olarak ele alınamayacağını vurgulayan Hastürer, bunun Kıbrıs Türk halkının uluslararası alandaki yerini ve siyasi statüsünü ilgilendiren temel bir mesele olduğunu kaydetti.

“Kendi iradenizle bulunduğunuz her platform, kendi statünüzü nasıl gördüğünüzün itirafıdır” değerlendirmesinde bulunan Hastürer, Kıbrıs Türk halkının uluslararası temsili konusunda net ve tutarlı bir siyasi yaklaşım ortaya konulması gerektiğini savundu.