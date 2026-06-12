Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, 11-17 Haziran 2026 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu yayımladı.

Rapora göre, bölgenin alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

12 Haziran Cuma günü havanın açık ve az bulutlu olacağı tahmin edildi.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 32-35 derece, sahillerde ise 28-31 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgârın ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.