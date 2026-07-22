Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı kutlamalarına katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) heyeti, AK Parti KKTC Temsilcisi Emre Kaya’yı ziyaret etti.

AK Parti KKTC Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, partinin Lefkoşa'daki temsilciliğinde gerçekleşen ziyarete, YAP Yönetim Kurulu Üyesi ve Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili Anar Mammadov, YAP Nesimi Bölge Başkanı Azer Süleymanov, YAP Genel Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Ofisi Temsilcisi Günel Mammadova ile Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu katıldı.

Emre Kaya ile bir süre sohbet eden YAP heyeti üyeleri, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC arasındaki ilişkileri ele alarak, üç ülke arasındaki dostluğun ve dayanışmanın geliştirilmesini görüştü.