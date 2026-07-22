Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan AK Parti heyeti, Lefkoşa’daki AK Parti Temsilciliğini ziyaret etti.

Heyet, Lefkoşa Selimiye Meydanı’nda bulunan Temsilcilik binasında AK Parti KKTC Temsilcisi Emre Kaya ile biraraya geldi.

Ziyarete Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dr.Ömer İleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti MYK Üyesi Av. Emin Akbaşoğlu, Türkiye–KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ile 11. Türkiye–Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım katıldı.