50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘En İyi Dizi’ ödülü belli oldu.

Birbirinden başarılı yapımların yer aldığı dizi kategorisinde ‘En İyi Dizi Ödülü’ başarılı dizi İnci Taneleri’ne gitti.

Sanat dünyasının en iyilerinin seçildiği özel gecede, Yılın Dizisi ödülü; İnci Taneleri’nin oldu.

Dizideki başarılı performansı ile göz dolduran ve “Dilber” karakteri ile gönüllere taht kuran Kıbrıslı Türk sanatçı Hazar Ergüçlü, İnci Taneleri’nin ödülünü Türk sinemasının duayen oyuncusu Ediz Hun’un elinden aldı.

Ergüçlü, ödül töreninde yaptığı teşekkür konuşmasında Şampiyon Melekleri de unutmadı.

24 Aralık’ta görülecek olan İsias davasını hatırlatan Ergüçlü; “Sizden istediğim bize destek olun. İsias’a destek verin.” dedi.

Şampiyon Melekler’in ailelerine de seslenen Ergüçlü; “Asla yalnız değilsiniz, adalet yerini bulana kadar yanınızdayız” dedi