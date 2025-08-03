KTFF'de Başkan yeniden Hasan Sertoğlu
KTFF'de Başkan yeniden Hasan Sertoğlu
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Takımlarımız yeni sezona yönelik hazırlıklarını sürdürürken hazırlık maçlarıyla son durumlarını görme fırsatı buluyorlar.
Bugün Hasan Mehter Anı maçında Cihangir, Dumlupınar'ı 3-2 mağlup etti. Mağusa Türk Gücü deplasmanda Yeniboğaziçi'ni 4-1, Gençler Birliği de Mormenekşe'yi 3-1'lik skorla yendi. Mesarya ile Esentepe sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.