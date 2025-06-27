Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, yanlış sağlık ve istihdam politikaları nedeniyle ülkede uzun süredir hemşire eksikliği yaşandığına işaret ederek, acil önlem alınmazsa, bir halk sağlığı sorunu olan bu durumun sağlık sistemini daha da kırılgan yapacağını belirtti.

Hemşirelik mesleği için burs programlarıyla eğitim desteği ve staj garantisi gerektiğini kaydeden Özgöçmen, “İstihdam güvencesi ile mesleğe yönelim artırılmalı ve kapatılan ancak yasası hâlâ yürürlükte olan Hemşirelik Meslek Yüksekokulu, lisans düzeyine çekilerek yeniden açılmalıdır” dedi.

Özgöçmen bugün yaptığı yazılı açıklamada, bir süre önce düzenlenen Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi III. Derece Yüksek Hemşirelik kadrosu sınavının ülke adına çarpıcı sonuçlar ortaya koyduğunu kaydetti. 100 kişilik münhale 220 başvuru yapıldığını ve sadece 91 kişinin geçer not aldığına işaret eden Özgöçmen, bu durumun, hem sınav sorularının yapısı, hem de hemşirelik eğitiminin niteliği konusunda ciddi soru işaretleri doğurduğunu vurguladı.

KKTC'de uzun süredir ciddi bir hemşire eksikliği yaşanmasına rağmen, bu kadar düşük başvurunun, toplum sağlığı adına büyük bir alarm olduğunu kaydeden Özgöçmen, bunun temel nedenlerinin yetersiz maddi imkânlar, mesleğin toplumsal değerinin azalması ve yanlış sağlık ve istihdam politikaları olduğunu belirtti.

Özgöçmen, şöyle devam etti:

“Hükümetin sağlık ve eğitim politikalarının başarısızlığının somut göstergeleridir. Sözde kalkınma planlarının hemşireliği yok ettiği sonucudur.! Halk sağlığının tehdit altında olduğunun gerçeğidir.. Unutulmamalıdır ki, bugünün gençleri yarının hemşireleri yarının hemşireleri de toplumun sağlık güvencesidir. Bu konu bir meslek grubunun sorunu değil, tüm toplumun geleceğini ilgilendiren bir halk sağlığı sorunudur. Acil önlem alınmazsa, sağlık sistemimiz daha da kırılgan hâle gelecektir. Ve hükümetin ülkede neden hemşire bırakmadığı sorgulanmalıdır”