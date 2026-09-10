Güney Kıbrıs’a bugün, resmi ziyarette bulunacak İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başkanlık Sarayı önünde protesto edilecek.

“Alphanews” haber sitesi, “Tüm Kıbrıs Barış Konseyi”'nin diğer savaş karşıtı aktivist örgütlerin de katılımıyla saat 18.30’da, Rum Başkanlık Sarayı önünde protesto eylemi yapılacağını bildirdi.

Herzog’un gelişi nedeniyle polis de güvenlik tedbirlerini artırdı. Larnaka-Lefkoşa otoyoluyla Larnaka ilçesindeki bazı yolların saat 09.00-16.00 arasında kısa süreliğine polis tarafından kapatılacağı duyuruldu.

İsrail Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ziyaretin, Herzog ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için yaptığı düzenli temaslar çerçevesinde gerçekleştirileceği kaydedilirken, görüşmenin saatiyle ilgili detay verilmedi.

-AKEL’den protesto eylemine destek

Bu arada, Haravgi gazetesi de, AKEL’in Herzog’un Güney Kıbrıs’a yapacağı resmi ziyarete tepki gösterdiğini yazdı.

Habere göre AKEL, Herzog’un gelişi için düzenlenecek protesto eylemini desteklediğini kaydederek, bugünkü eyleme toplu katılım çağrısında bulundu.

AKEL ayrıca, İsrail’in suç politikasının uluslararası alanda kınandığı bir dönemde, Hristodulidis’in tavrının İsrail siyasi liderliğine destek sağladığını belirterek, İsrail’in Filistin aleyhindeki aşırı sağ tutumunun kınanması gerektiğini ifade etti.

Habere göre AKEL, “Türk işgalini yaşayan ve mücadelesini uluslararası hukuk çerçevesinde sürdüren Kıbrıs’ın, aynı ilkeleri tüm halklar için savunması gerektiğini” belirtti.