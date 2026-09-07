Rum Merkezi Cezaevi'nde son günlerde mahkumlar ve cezaevi personeline yönelik şiddet olaylarına iki yeni olay daha eklendi.

Politis gazetesi, koğuşlardan birindeki bir müebbet hapis mahkumunun, aynı koğuşta bulunan başka bir mahkumun bıçaklı saldırısına uğradığını ve saldırıda yaralanan mahkumun tedavi altına alındığını yazdı.

Gazete, saldırıyı gerçekleştiren mahkumun, birkaç gün önce başka bir mahkuma daha saldırdığını kaydetti.

Haberde, bir diğer olayda ise tutuklu yargılanan bir kişinin, başka bir mahkuma saldırarak onu darp ettiği ve söz konusu şahsın, birkaç gün önce de bir gardiyana fiziksel saldırıda bulunduğu belirtildi.

Gardiyana yönelik saldırının ardından söz konusu şahsın disiplin yönetmeliklerinde öngörülen şekilde hücre cezasına çarptırılmadığını kaydeden gazete, bu tedbirin, yeni darp olayının ardından uygulandığını yazdı.