Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, Mısır ziyareti kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi’yle El-Alamein kentinde bir araya geldi.

“Alphanews” sitesinin haberine göre, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi bugün görüştü.

Habere göre, Hristodulidis-El Sisi görüşmesinde enerji ve savunma alanında iş birliği, bölgesel gelişmeler, AB-Mısır iş birliği ve Güney Kıbrıs’ın bu ilişkideki rolü gibi konular ele alındı.

İki liderin görüşme ardından havacılık fuarının gerçekleştirildiği alana giderek incelemelerde bulundukları belirtildi.

Haberde, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in de katılımıyla bugün öğle saatlerinde üçlü zirve yapılacağı, zirve ardından ise üç liderin basına açıklama yapacakları da aktarıldı.