Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, zırhlı araç alımı konusunda onaylanan 595 bin euroluk ödenek konusunda “yalan söylediği” belirtildi.

Alithia gazetesi “Rahatlıkla ve Kolayca Yalan Söylüyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Hristodulidis’in 16 Temmuz’da başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısında, zırhlı araç alımı için 595 bin euroluk ödeneğin onaylandığını ancak Hristodulidis’in, bu ödeneğin onaylandığını basından öğrendiğini açıkladığını yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in 5 Eylül’de yaptığı açıklamada, ödeneğin onaylandığını o sabah basından öğrendiğini ve böyle bir ödenekten haberi olmadığını söylediğini kaydetti.

Haberde, Hristodulidis’in 2023 yılında, devlete ait araç alımlarıyla ilgili şahsen izahat talebinde bulunduğu ve mali disiplinden söz ettiği anımsatılırken, Rum Meclisi Ekonomi Komitesi’nin bugün toplanarak, 595 bin euroluk ödeneği serbest bırakmaya çağrıldığı ifade edildi.