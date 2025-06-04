Rum havayolu şirketi “Cyprus Airways” ve “Air India” havayolu şirketi arasında, Hindistan ile Avrupa arasında Larnaka üzerinden havayolu bağlantısı kuran bir anlaşma imzalandığı bildirildi.

Haravgi uygulamaya giren anlaşmanın “Cyprus Airways” ve “Air India” şirketlerine ortak biletlendirme, ortak bagaj politikası ve yolcuları için daha kolay transit imkanı tanıdığını yazdı.

Haberde bu anlaşmanın, Güney Kıbrıs’ın Delhi, Dubai, Tel Aviv ve Paris gibi ana havalimanlarını Avrupa ve Asya piyasalarıyla bağlayan bir transit kavşağı olarak öne çıkarılması stratejisi çerçevesinde olduğu kaydedildi.