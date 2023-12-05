Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen sezonun son turnuvası Hitachi Masters Cup KKTF kortlarında zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile devam ediyor.
Hitachi Masters Cup kategorilerinde oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle;
10 YAŞ KIZLAR – Round Robin
Beren Pilli - Anastasiia Elshina 1/6 1/6
Mania Bagheri - Melin Akçın 3/6 3/6
10 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final
Alexandr Konev - Emre Aleks Kural 5/7 1/6
Aren Yumurtacıoğlu - Çağ Refikoğlu 1/6 0/6
14 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final
Almira Akşahin - Sevinç Oğan 6/0 6/1
Girne Umut Yerebakan - Emine Karagözlü 6/1 6/1
Vera Gazi - Nehir Gürses 6/1 6/0
Enra Çakartaş - Dinara Yorgancı 6/0 6/1
14 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final
Devin Bedevi - Rüzgar Vural 0/6 1/6
Erdal Arabacıoğlu - Deniz Hüseyin Önen 6/4 6/1
Asım Aras Astan - Kıvanç Öztuğ 6/1 6/0