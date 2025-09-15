Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuéllar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasındaki görüşmelerin yeniden başlamasını umduğunu ve bu yönde çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cuéllar arasındaki görüşme sona erdi. Cumhurbaşkanlığında bir saati aşkın süren görüşme sonrasında Holguín, ardından da Cumhurbaşkanı Tatar basına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Holguín, birkaç hafta içinde New York’ta Genel Sekreter ile yapılacak toplantıyla ilgili süreci ele aldıklarını belirtti ve Genel Sekretere adadaki durum hakkında bir rapor hazırlamak için Kıbrıs'ta bulunduğunu söyledi.

Görüşmede, teknik komitelerin ve iki toplumdan kişileri bir araya getirme yönündeki çalışmalarının önemini de ele aldıklarını belirten Holguin, “Komiteler bunu yapıyor ve çok iyi yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Kolombiyalı diplomat, adadaki temasları kapsamında, Gençlik Teknik Komitesi, iki taraftan Ticaret ve Sanayi Odaları temsilcileri yanı sıra iki liderin temsilcileriyle ayrı ayrı bir araya geleceğini aktardı.

Holguin ayrıca, kuzey ve güneydeki mezarlıkları ziyaret ederek orada yürütülen restorasyon çalışmalarını inceleyeceğini kaydetti.

BM Genel Sekreter’ine bir sonraki toplantı için adadaki durum hakkında bilgi vereceğini yineleyen Holguin, görüşmelerin başlamasını umduğunu ve bu yönde çalışmaya devam edeceğini söyledi.

- Holguín temasları

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında BM Genel Sekreteri’nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum lider Hristodulidis‘in katılımıyla yapılması planlanan üçlü görüşmeye ön hazırlık amacıyla adada temaslarda bulunan Holguín, cuma günü Hristodulidis ile bir araya gelmişti.

Holguin, hafta sonu Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesi’ni ziyaret ederek komitenin çalışmaları hakkında bilgi almış, daha sonra da Büyük Han’ı gezerek kahve içenlerle sohbet etmişti.