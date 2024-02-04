Halkın Partisi (HP), ekmek fiyatları ve üretimi konusunda fırınlar ile diyalog kurmadan, istişare etmeden, yasal zorunluluk olmasına rağmen maliyetleri konusunda ciddi bir çalışma yapmadan keyfi karar alarak ekmek krizine neden olduğu gerekçesiyle hükümeti eleştirdi.

HP'nin konuya ilişkin açıklamasında, ekmeğin azami fiyatı belirlenirken, hükümetin ilgili yasaya her tür maliyeti hesaplamakla ve maliyetleri dikkate almakla yasal olarak yükümlü olduğu öne sürülerek, fırıncılar tarafından yapılan açıklamadan, karar alınmadan önce maliyetler konusunda ekmek üreticileriyle temas dahi kurulmadığının anlaşıldığı, bunun hem bir hukuksuzluk hem de bir yönetim beceriksizliği olduğu iddia edildi.

Açıklamada, piyasadaki pahalılığın sebebinin denetimsizlik ve otorite boşluğu olduğu, pek çok yerde etiket fiyatları ile kasadaki fiyatlar arasında ciddi farklar bulunduğu kaydedilerek, hükümetin sembolik olarak ekmeği seçip azami fiyat belirleyeceğine üreticilerin ve tedarikçilerin maliyetleri konusunda nasıl kolaylık sağlayabileceğine ve marketlerin etkili şekilde nasıl denetleyebileceğine odaklanması gerektiği vurgulandı.

Hükümetin ekmek fiyatı konusunda azami fiyat belirlerken dayandığı Mal ve Hizmetler Yasası’nın 4. maddesine (3. fıkrası) dikkat çekilen Halkın Partisi açıklamasında “Azami fiyat belirleme yetkisi veren ilgili yasa bu fiyat belirlenirken her konuda ilgili tüm maliyetlerin hesaba katılması gerektiğini yazmaktadır. Yani üreticinin, satıcının, dağıtım yapanın, tedarik edenin taşıma, girdi, enerji de dahil her nevi maliyetini hesaba katarak fiyat belirlenmesi yasal bir zorunluluktur. Hükümet narh koyacaksa, yani azami fiyat belirlemek yoluna gidecekse önce ilgili kesimlerle ve özellikle fırıncılarla istişare etmeliydi. Maalesef fırıncılar tarafından yapılan açıklamanın da gösterdiği üzere bir temas dahi yapılmamış, maliyet konusunda yasanın gereği olan zorunluluk göz ardı edilerek keyfi şekilde fiyat belirleme yoluna gidilmiştir” ifadelerine yer verildi.