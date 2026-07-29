Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay başkanlığındaki bir heyet, Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği (GİKAD)'ı ziyaret etti.

GİAD Başkanı Yusuf Tekinay ve yönetim kurulu üyeleriyle yapılan görüşmede popülizmden uzak yönetim şekli ve ülke ekonomisinin içinde bulunduğu sıkıntılar ele alındı.

HP'den verilen bilgiye göre, HP Genel Başkanı Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“küresel siyasetin, ekonominin ve bilişimin seyrine paralel ve uyumlu yeni bir ekonomik vizyona ve çalışan bir sistem kurmaya ihtiyacımız var. Bu konuda ayakları yere basan yaklaşımları olan ve son dönemde yoğun şekilde uluslararası temaslar yaparak bugün içinde bulunduğumuz statü sorununa takılmadan dünya ile iletişim halinde hareket etmeye çalışan GİAD Başkanı ve yetkilileriyle temasta olmak, onların bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak, öncelikli sorunlarını dikkate alarak çözümler ortaya koymak bizim önceliklerimiz arasında yer almaktadır.”