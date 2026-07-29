Özçınar: “Gıda güvenliği ve iklim kriziyle mücadelede yerel yönetimlerin iş birliği şart”
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis’in katılımıyla gerçekleştirilen üçlü görüşme sona erdi.
Ara bölgedeki BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde, saat 10.10’da başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürdü.
Liderlerin alandan ayrılmasının ardından BM İyi Niyet Misyonu Ofisi Konferans Odası’nda 11.45'te Guterres’in basın toplantısı yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da, üçlü görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyecek.
BM Genel Sekreteri Guterres’in basın toplantısının ardından adadan ayrılması planlanıyor.