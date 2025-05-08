Halkın Partisi (HP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Ahmet Tokatlıoğlu'nun çalışmakta olduğu iş yerinde yetkisi olmadığı halde iş yerine gelen kişiler için hazırladığı 9 adet vekaletnameyi mühürleyip imzalamak suretiyle sahtelediği iddia edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 2-3 Mayıs 2025 tarihleri arasında Girne’de meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında Tokatlıoğlu tutuklandı.

Tokatlıoğlu’nun yarın sabah saatlerinde Girne’de mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

HP’DEN AÇIKLAMA: YARGIYA GÜVENİMİZ TAMDIR

Halkın Partisi (HP) tarafından Tokatlıoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin yapılan açıklamada, “Basına da yansımış olduğu üzere bir MYK üyemiz hakkında, şikayet üzerine polis soruşturması başlatılmış olup yarın sabah mahkemeye çıkarılacaktır. Konu yargıya intikal etmiştir. Yargıya güvenimiz tamdır. Süreci takip etmeye devam edeceğiz” denildi.