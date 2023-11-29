Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Metehan (Ayios Demetios) bölgesinde, ara bölgede bir evin dışına Türk askeri tarafından kamera yerleştirilmesi sonrasında yaptığı açıklamada, durumu eski hale getirmesi için UNFICYP’e süre verdiğini, aksi halde uygulamaya koymak üzer bir planın hazır olduğunu açıkladı.

Fileleftheros gazetesi haberi, “Stewart’a Ay. Demet Konusunda Süre – Hükümet Ara Bölgedeki Statükonun Eski Haline Dönmesini İstiyor – BM’ye Süre Verdi – Başkan Hristodulidis’in Yeni Türk Kışkırtmasına Yanıtı Tepki Planı Olduğu Yönünde” başlıkları altında verdi. Haberde, Türk askerinin Metehan (Ayios Demetios) bölgesinde, ara bölgede kalan boş bir eve, kamera ve anten yerleştirmesinin ardından Rum hükümetinin UNFICYP’e, durumu eski hale getirmesi için süre tanıdığı belirtildi.

Gazete, Birleşmiş Milletler'in ise Rum hükümetine, ara bölgedeki durumun eski haline döneceği taahhüdünde bulunduğunu, hükümetin de BM’nin bu yöndeki girişimlerinin sonuç vereceğine inanmasına karşın her ihtimale karşı bir de karşı plan hazırladığını iddia etti.

Haber göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün akşam konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “durumun eskiye dönmemesi halinde, hayata geçirilecek ve açıklamayacakları bazı önlemleri uygulama kararı aldıklarını” ifade etti.

Hristodulidis, “BM’nin durumun eskiye döneceği yönünde bilgi verdiğini" iddia ederek “Türk askerinin ara bölgede kuşku uyandırıcı girişimlerinin süregelen bir politika olduğunu” savundu.

BM’nin kendilerinden 24 saat süre istediğini, kendilerinin de bu süreyi verdiğini vurgulayan Hristodulidis, bu sürenin hemen ardından, açıklamayacakları önlemleri uygulamaya başlayacaklarını ifade etti.

Hristodulidis, “mevcut durumun, geçen zamanın ve şimdi bu olayda görüldüğü üzere, yeni oldubittiler yaratılmasının Kıbrıs sorununun çözümüne katkı sağlamadığını” belirterek, “işgal atlında olan bizim vatanımız olduğu için, müzakerelerin yeniden başlaması koşullarının oluşması adına her şeyi yapacaklarını” savundu.

“Oldubittilerin kaldırılmasının müzakerelerin yeniden başlaması için bir şart mı olduğu?” şeklindeki soruya karşılık ise Hristodulidis: “Oldubittilerin kaldırılması, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından, biraz önce değindiğim önlemlerin uygulanmaması için gerekli bir şarttır” yanıtını verdi.

- -Sıddık: “Ara bölgede izinsiz çalışmalar kesinlikle yasaktır”

Öte yandan, UNFICYP Basın Sözcüsü Aleem Sıddık dün yaptığı açıklamada, BM kontrolündeki ara bölgede yapılan izinsiz değişikliklerin kesinlikle yasak olduğunu belirtti.

“Bölgede durumun sakin olduğunu ve UNFICYP’in, gerginliğin daha fazla artmaması ve statükonun korunmasının sağlanması için Kıbrıs Türk tarafıyla görüşüldüğünü" vurgulayan Sıddık, “Bölgeyi yakında izlemeyi sürdürdüklerini” ifade etti.

Haberin devamında, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in konuya ilişkin açıklamalarına yer verdi.

Letimbiotis, dünkü iddialarını yinelediği açıklamasında, BM’den, ara bölgenin statüsünü yeniden sağlamasını beklediklerini vurguladı.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberini “Pile ve Ayios Demetios’daki Eylemler Ayrı Tutulamaz – Adadaki Güvensizlik Genişliyor ve Kıbrıs Türk-Kıbrıs Rum Güveni Zedeleniyor – Başkan: Ara Bölgede Gerçekleştirilecek Kararlar – Sıddık: Ara Bölgede İzinsiz Eylemler Yasaklanıyor” başlığıyla verdi. Diğer açıklamalarının yanı sıra Rum Sözcü Letimbiotis’in açıklamalarına da yer verilen habere göre Letimbiotis, “Pile ve Ayios Demetios’daki eylemlerin birbirlerinden ayrı tutulamayacakları” iddiasında bulundu.

Letimbiotis, “Pile’deki anlaşmaların neden başarısız olduğu ve çalışmaların durduğu?” şeklindeki bir soruyu yanıtında, “Bunların anlaşma değil, kendileri ve BM arasında varılmış uzlaşı olduğunu" belirterek, Pile’deki uzlaşının, "bir krizin nasıl -fırsata çevrilebileceği çerçevesinde gerçekleştirdikleri kendi girişimlerinin bir sonucu olduğunu” söyledi.

-Ara bölgedeki ev Kıbrıslı Türk evi

Politis gazetesi ise “Ara Bölge İhlali Sürüyor – Atilla Ara Bölgede Kendi Havasında” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberde, Türk askeri tarafından demir direk üzerine kamera yerleştirilen evin bir Kıbrıslı Türke ait olduğunu ve 1976 yılında terk edildiğini yazdı.

Söz konusu eve yönelik çalışmaların pazartesi gününden önce başladığına işaret edilen haberde, KKTC ordusu mensubu sivil kıyafetli kişilerin Cuma günü, bölgedeki en yakın nöbet kulübesinden “Türklerin (Turkus) evi” veya “Markullus’un evi” ismiyle bilinen eve elektrik döşediklerini, ayrıca eve, Ayios Demetios’taki evlere dönük iki adet spot ışığı yerleştirdiklerini iddia etti.

Pazartesi günü ise silahsız askerlerin gelerek, demir direk ve kamera yerleştirdiğini belirten gazete, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) bölgeye yerleştirilmiş faal kameraları olduğu için Türk askerinin tüm hareketlerinin izlenebildiğini vurguladı.

Gazete ayrıca, dün hiçbir gelişme yaşanmadığını, sadece Barış Gücü askerlerinin orda bulunduğunu vurguladı.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini “Başkandan Gizli Kararları Hayata Geçireceği Uyarısı – Hükümet Beklemede – Ara Bölgede Düzen Sağlanmazsa Aldığımız Ama Açıklamayacağımız Kararları Uygulayacağız”.