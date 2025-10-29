Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, önümüzdeki haftalarda bir araya gelmek üzere mutabık kaldı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ı telefonla arayarak tebrik etti.
Görüşmede iki lider, karşılıklı iyi dileklerini iletti. Hristodulidis, Erhürman’a yeni görev döneminde başarılar diledi.
İş İnsanı Tekin Birinci: “Bakü, Londra’yı Andırıyor – Kıbrıs’ın Yerel Ürünlerini Azerbaycan’a Taşımak İstiyoruz”
İçeriği Görüntüle
İki lider, önümüzdeki haftalarda bir araya gelmek üzere mutabık kaldı.