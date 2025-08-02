Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Maraş konusunu görüştüğünü açıkladı. Ancak görüşmeyle ilgili detay vermedi.

Alithia gazetesinin haberine göre, Hristodulidis, KKTC’de ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Kıbrıs sorununun çözülebileceğine dair iyimserliğini dile getirdi.

Bugün Derinya’da yapılacak “anti-işgal eylemine” katılacak olan sözde “Maraş Belediyesi” heyeti ve Yunanistan’daki bazı yerel yönetim temsilcileri ile Başkanlık Sarayı’nda bir araya gelen Hristodulidis, işgalin üzerinden geçen yarım asrı aşkın zamana rağmen hiçbir koşulda göz yummayacağını söyledi.

Müzakere masasında tüm zorlukların aşılması için kararlılık gösterdiklerini belirten Hristodulidis, 2023 Mart ayıyla kıyaslandığında, müzakerelerin yeniden başlaması için ön koşulların oluştuğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de Kıbrıs sorununun uzlaşılan çerçevede çözülmesine önem verdiğini vurgulayan Rum lider, KKTC’deki seçim sonrası müzakerelerin yeniden başlayacağına dair umutlu olduğunu kaydetti.

Hristodulidis, Türk tarafının iki devletli çözüm önerisini kabul etmeyeceklerini ve adanın yeniden birleşmesi için mücadele edeceklerini yineledi.

Öte yandan, sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu, Kıbrıs sorununda olumlu gelişmelerden umutlu olduklarını belirterek, kentlerine dönme arzularını dile getirdi.

Yoannu, bugün saat 20.00’de Derinya Kapısı’nda düzenlenecek “anti-işgal” eylemine herkesi davet etti.