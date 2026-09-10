Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, bu sabah, Güney Kıbrıs’a resmi ziyarette bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’u kabul etti.

“Philenews” haber sitesi, Hristodulidis ile Herzog’un turizm, ticaret, güvenlik, enerji ve savunma alanındaki konularla bölgesel gelişmeleri ele alacağını bildirdi.

Hristodulidis, görüşmenin başında yaptığı açıklamada, Herzog’un kendileri için yabancı olmadığını kaydederek, ailesinin “Kıbrıs ile derin köklü bağları” olduğuna dikkat çekti.

Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki stratejik ortaklık ilişkisinin tüm düzeylerde nasıl güçlendirilebileceğine yönelik görüşmeler yapılmasını arzuladığını dile getiren Hristodulidis, turizmi öne çıkararak İsrail’den Güney Kıbrıs’a bu yaz rekor sayıda uçuş gerçekleştiğini ve haftada 200’den fazla sefer yapıldığını kaydetti.

Herzog ise, Güney Kıbrıs, Lübnan ve İsrail arasında üçlü görüşme yapılmasını arzuladığını söyleyerek, bunun kendisinin “rüyası” olduğunu ve bölgedeki barışa yönelik önemli bir adım olacağını belirtti.

Hristodulidis’e daveti ve kabulü için teşekkürlerini sunan Herzog, “Ülkenizi seviyorum; çocukluktan beri seviyorum ve burayı ziyaret etmek benim için her zaman onurdur” dedi.

Herzog, Güney Kıbrıs’ı her ziyaret ettiğinde kalkınmaya ve ilerlemeye şahit olduğunu da ifade etti.

Hristodulidis’in “harika bir dost” olduğunu belirten Herzog, İsrail’in "Hristodulidis'le olan diyaloga ve samimi tutumuna" saygı duyduğunu kaydetti.

“İsrail’den bir dostluk mesajı getiriyorum,” diyen Herzog, iki ülkenin “eşsiz ortaklığının” daha da güçlendirilebileceği umudunu dile getirdi ve bu ortaklığın iki halk için önemli olduğuna vurgu yaptı.

Herzog ile Hristodulidis, baş başa görüştükten sonra çalışma yemeğine katılacak.