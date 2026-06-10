BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum lider Nikos Hristodulidis’le gerçekleştirdiği görüşmeler ve ardından yapılan açıklamaların yankıları sürüyor.

Fileleftheros gazetesi: “Hristodulidis Hazır Erhürman Tereddütlü” başlığı altında verdiği haberinde, Erhürman ve Hristodulidis’in Holguin’le gerçekleştirdikleri görüşmelerin akabinde ortaya koydukları görüşlerinde “zıt yaklaşımlarının” yavaş yavaş ortaya çıktığı yorumunda bulundu.

Gazete, Rum lider Hristodulidis’in “5+1 şeklindeki bir görüşmeye hazır olduğunu ve konferans sonrasında müzakerelerin başlayacağının duyurulacağını umut ettiğini” belirtirken Cumhurbaşkanı Erhürman’ın ise “5+1 şeklindeki gayrı resmi bir konferansın gerçekleşmesi konusunda tereddüdünü ortaya koyarak, BM Genel Sekreterinin hedeflerini ve bu tür bir konferansın içeriğini önceden belirtmesi talebini dile getirdiğini” yazdı.

Rum Yönetimi Lideri Hristodulidis ise açıklamasında, “Kıbrıs sorununda gelişme aşamasında olan çalışmaların genişletilmiş konferansla sonuçlanması beklentisini” dile getirerek “müzakerelerin yeniden başladığının ilan edileceğini genişletilmiş bir konferansa gitmemiz için çok büyük bir çaba devam ediyor” şeklinde konuştu.

Habere göre, Erhürman’ın açıklamaları hakkındaki görüşünün sorulması üzerine ise Hristodulidis, Erhürman’ın açıklamalarını yorumlamak istemediğini belirtirken “yaşanan gelişmeler, gelişmekte olan girişimin dinamizmini doğruluyor” iddiasında bulundu.

Hristodulidis, BM Genel Sekreterinin, Sekreterin Kişisel Temsilcisinin ve yeni girişimde daha yüksek bir role sahip olduğunu iddia ettiği AB’nin “müzakerelerin yeniden başlayacağının ilan edileceği genişletilmiş bir konferansa gidilebilmesi adına gerekli koşulların oluşması yönünde çalıştıklarını” öne sürdü.

Hristodulidis ayrıca, “bu girişimin BM Genel Sekreterinin geçtiğimiz Mart ayında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinin ardından başladığını ve devamında kendisinin Brüksel’de gerçekleştirdiği görüşmenin geldiğini” de iddia etti.

Gazete haberinin devamında ise Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın açıklamalarına geniş yer verdi.

- Holguin Dimitriu ve Stefanu’yla görüştü

Gazete bir diğer haberinde ise, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin’in dün AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’yla görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

Habere göre AKEL’den yapılan açıklamada, Stefanu’nun Holguin’le gerçekleştirdiği görüşmede “atılacak adımları belirleyen bir yol haritası hazırlanması önerisini sunduğu” ifade edildi.

Açıklamaya göre verimli geçen görüşmede ayrıca AKEL’in “uzlaşı noktaları ve Guterres Çerçevesinin içeriğinin korunması gerektiği” de vurgulandı.

DİSİ ve Rum Meclisi Başkanı Annita Dimitriu ise Holguin’le gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada; “yeni bir 5+1 genişletilmiş konferansın yapılması yönünde oluşan beklentilerden duydukları memnuniyeti dile getirdiğini” ifade etti.

“Özlü müzakerelere giden yolu nasıl açılabileceğine ilişkin görüşlerini Holguin’e ilettiklerini” söyleyen Dimitriu, “ülkenin yeniden birleşmesini ve işgal askerlerinden arınmasını sağlayacak bir çözüm bulunması için elimizden geleni yapmalıyız” şeklinde konuştu.

Dimitriu ayrıca, Yunan hükümetiyle tam işbirliği ve koordinasyonun korunması gerektiğini de belirtirken Türkiye’ye gerekli baskının yapılabilmesi için AB’nin daha aktif katılımının talep edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Erhürman’ın Koşulları Ana Konu” başlığı altında verirken Holguin’in adaya gelişi sebebiyle Kıbrıs sorununda bir hareketlilik olduğu konusunda ortak kanı bulunmasına karşın adadaki iki liderin, girişim sürecine ilişkin görüşlerinde farklılık gözlemlendiğini belirtti.

Gazete haberinde Erhürman’ın açıklamalarına geniş yer verirken, elde ettiği bilgilere dayandırarak Erhürman’ın; sürecin başında ortaya koyduğu dört koşula dair BM’nin “olumlu yaklaşım göstermesinden memnuniyet duyduğunu” ifade etti.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Erhürman: 5+1 Konferansı Öncesinde Hazırlık Şart – Başkan Müzakerelerin Yeniden Başlaması Beklentisini Dile Getirdi”.

Alithia: “5+1’e Nasıl Gideceğiz? Erhürman Şartlarında Israrcı. Hristodulidis Müzakerelerin Yeniden Başlamasından Söz Ediyor ve Holguin Köprü Kurma Çabasında”.