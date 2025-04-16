Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la bir sonraki görüşmelerinin 5 Mayıs’ta olacağını açıkladığı haber verildi.

Hristodulidis’in bu açıklamayı “Nicosia Economic Forum” çerçevesinde yaptığını yazan Alithia gazetesi, Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisinin atanmasıyla ilgili olarak BM’den resmî açıklamalar yapılmasını beklediğini söylediğini de iletti.

Hristodulidis bu konuyla ilgili olarak sahip olduğu son bilginin, BM tarafından bürokratik işlemlerin tamamlandığı şeklinde olduğunu da ifade etti.

Liderler görüşmesiyle ilgili olarak önerilen farklı tarihlere Türk ve Kıbrıs Türk tarafından yanıt geldiğini ve bir sonraki görüşmeyle ilgili belirlenen tarihin 5 Mayıs olduğunu ifade eden Hristodulidis, açıklamasında bu görüşmeyi, BM tarafından yapılacak açıklamayı aynı zamanda BM kişisel temsilcisinin Kıbrıs’a gelişini sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

Hristodulidis, Rum kesiminin ΒΜ Genel Sekreteri'nin temmuz ayı sonunda düzenleyeceği genişletilmiş toplantı ışığında hazır olmaları adına, özlü görüşmeye başlamaları için BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisini karşılamaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Fileleftheros ise “Sözleşmeye Takıldı” başlıklı haberinde Maria Angela Holguin’in BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisi olarak atanmasının resmileşmesinin Holguin’in yeni sözleşmesine takılmış görüldüğünü yazdı.

Şu ana kadar BM yönetimi ile Kolombiyalı diplomatın sözleşmenin bazı maddelerinde anlaşamadıklarının görüldüğünü, bu yüzden de atamanın da gerçekleşmediğini kaydeden gazete, “diplomatik kaynaklardan elde edinilen bilgilere göre” anlaşmazlıkların siyasi olmadığına işaret etti.

Holguin ile Guterres’in, Holguin’in BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisi olarak yeniden atanması konusunda anlaştıklarını kaydeden gazete, Paskalya yortusunun ardından konuyla ilgili gelişmeler yaşanacağının tahmin edildiğini kaydetti.

Gazete Guterres’in Holguin’in Kıbrıs sorunundaki çabaları sürdürmesini istediğini de ekledi.

Politis ise “Holguin’le İlgili Saklambaç Oynamaya Devam Ediyorlar” başlıklı haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Maria Angela Holguin’in BM Genel Sekreteri'nin kişisel temsilcisi olarak atanmasıyla ilgili tutumu konusunda ciddi bir mesele ortaya çıktığını öne sürdü.

Hristodulidis ile hükümet sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in dün dahi Kolombiyalı diplomatın BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilci pozisyonundaki olası varlığı konusundaki soruya yanıt vermekten kaçındığına işaret eden gazete, devamla Hristodulidis’in dünkü açıklamasına yer verdi.

Letimbiotis’in ise dün Politis radyosunda yaptığı açıklamada ısrarla Rum kesiminin Maria Angela Holguin’in BM Genel Sekreteri'nin kişisel temsilcisi olarak kabul edip etmediğine doğrudan yanıt vermekten kaçındığını kaydeden gazete, hükümetin genel ve belirsiz tutumunun, Genel Sekreter tarafından atamanın yapılmasını bekledikleri yönünde olduğuna işaret etti.

Haberde Rum tarafının kişisel temsilcisinin isminin açıklanmasındaki gecikmeyi, açıklığa kavuşturmadığı bazı bürokratik meselelere bağladığı da kaydedilirken, Rum kesiminin Cenevre konferansından bu yana geçen sürede Holguin’in isminden söz etmekten kaçındığını ve bunun da aslında Rum kesiminin Holguin’in yeniden Kıbrıs sorununa müdahil olmasını istemediğine dair söylentileri güçlendirdiğini ekledi.