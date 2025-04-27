Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 4 Mayıs 2025 tarihinde İsrail’e yapacağı resmi ziyarette, İsrail’in pay talep ettiği “Afrodit” doğal gaz yatağı konusunun da ele alınmasının beklendiği bildirildi.

Kathimerini gazetesi, Hristodulidis’in İsrail ziyaretine ilişkin yorumsal haberinde, ele alınacak konular arasında Güney Kıbrıs ile İsrail arasından Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve özellikle Afrodit doğal gaz yatağından İsrail’in pay istemesi konusunun da yer almasının beklendiğini yazdı.

İsrail’in, kendi MEB’inde yer alan “İsai” doğal gaz yatağının “Afordit” yatağıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle bu yataktan pay talep ettiğini hatırlatan gazete, 2012 yılından beridir sürüncemede olan bu konunun Hristodulidis’in ziyaretinde gündeme geleceğini öne sürdü.

Gazete, İsrail’in “Afrodit” yatağının ortak kullanımının nasıl olabileceği konusunda geçen Eylül ayında Güney Kıbrıs’a bir mektup gönderdiğini ve iki taraf arasında müzakerelerin devam ettiğini belirtirken, Rum Enerji Bakanlığı’ndan bir heyetin Mayıs ayında İsrail’e gitmesinin beklendiğini de aktardı.

Haberde, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sebebiyle Hristodulidis’in İsrail ziyaretine başta AKEL olmak üzere bazı sivil toplum kuruluşlarının da sosyal medya hesaplarından tepki gösteren açıklamalar yaptıkları da vurgulandı.