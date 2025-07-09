Azerbaycan Cumhuriyeti Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Ajansı’nın desteği ile Orta Asya ve Güney Kafkasya İfade Özgürlüğü Ağı Kamu Birliği (CASCFEN) ve Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti’nin birlikte düzenlediği “Türk Dünyası: Ortak Mirastan Ortak Geleceğe Doğru” projesi çerçevesinde “Bizim Ailemiz Türk Dünyasıdır” adlı konferans yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde saat 16.30’da başlayan konferansa Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da katıldı.

-Tatar

Konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC ile Azerbaycan arasındaki gönül birliği ve tarihi bağlardan bahsederek, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olmasının önemine vurgu yaptı.

Türk dünyasının iktisadi, kültürel ve her türlü münasebetlerle güçlendiğini anlatan Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e teşekkürlerini, Azeri halkına selamlarını iletti.

Geçen hafta Azerbaycan’da yapılan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın toplantısına katıldığını anımsatan Tatar, KKTC’nin bu toplantıda adıyla temsil edildiğini söyledi ve bunun diplomatik bir başarı olduğunu kaydetti.

KKTC’nin Türk dünyasıyla ilişkilerinin daha da ilerlemesi için çalışmalara devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Aramızdaki münasebetlerin daha da ilerlemesini temenni ederim.” dedi.

Tatar, Lefkoşa’da açılması planlanan Azerbaycan Kültür Evi’nin hayat bulması için üstlerine düşeni yapacaklarını da sözlerine ekledi.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise konuşmasında, KKTC ile Azerbaycan’ın ilişkileri ve temaslarına değindi.

Azerbaycan’daki mevkidaşı ile görüşmeler yaptığını anlatan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı gençlerin KKTC’de eğitim görmesinin ve Azerbaycanlı gençler ile KKTC’li gençlerin arasında yakınlaşma sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Çavuşoğlu, yapılan konferansın iki ülke arasındaki yakınlaşmalara zemin hazırladığını da söyledi.

- İsgenderov

Azerbaycan Milletvekili Vügar İsgenderov ise, Türk dünyasının geniş bir coğrafyaya yayıldığını belirterek, “Değerlerimizle bağlıyız.” dedi.

Azerbaycan Meclisi’nde birçok ülkeyle dostluk gruplarının faaliyet gösterdiğini söyleyen İsgenderov, en büyük dostluk grubunun Türkiye olduğunu, KKTC’nin ise ikinci sırada yer aldığını aktardı.

-Sadik

Azerbaycan Hedef Eğitim Şirketleri kurucusu Şemil Sadik, KKTC’nin tanıtılması için çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Bir gün Ercan Havaalanı’ndan Azerbaycan’a direkt uçacağız.” dedi.

-Hoşgül

Manisa – Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Şentürk Hoşgül, Türk dünyasının direnişin ve cesaretin sembolü olduğunu kaydederek, Türk mirasının geleceğe taşınmasının önemine değindi.

“Kıbrıs, Mavi Vatan’ın kalesidir.” diyen Hoşgül, konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür de etti.

- İsmailov

CASCFEN Başkanı ve Gazeteci Nadir İsmailov konuşmasında, yeni dünya düzeninde Türk dünyasının birlikte ve güçlü olmasını temenni etti.

- Hasanoğlu

Azerbaycan-KKTC Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu ise, Lefkoşa’da Azerbaycan Kültür Merkezi’nin faaliyete geçeceğini söyledi. İki ülke arasındaki bağların daha da güçlenmesi için çalışmalar yürütüleceğini belirten Hasanoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a bu yöndeki çalışmaları nedeniyle teşekkür de etti.

Konuşmaların ardından Nadir İsmailov, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a plaket sundu. Sonrasında ise katılımcıların hatıra fotoğrafının çekilmesiyle konferans sona erdi.