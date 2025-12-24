Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, mevcut asgari ücretle birçok temel gıda ürününün alınamadığına işaret ederek, dört kişilik bir ailenin bugün itibarıyla açlık sınırının 44 bin 19 TL olduğunu belirtti.

Serdaroğlu, Hür-İş Federasyonu yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bir aylık net asgari ücreti olan 44 bin 546 Türk Lirası ile Lefkoşa'da alışveriş yaptığı markette basına açıklamalarda bulundu.

Ahmet Serdaroğlu, ülkede asgari ücretle ilgili çeşitli algılar yaratılmaya çalışıldığını belirterek, yasaya göre asgari ücretin başlangıç ücreti olarak adlandırıldığını ancak bu başlangıç ücretin ülkede geçim ücreti olduğunu ifade etti.

Yanlış politikalar neticesinde hem asgari ücretin geçim ücretine dönüştürüldüğünü, hem de dışardan gelen emek gücüyle ilgili algılar yaratıldığını savunan Serdaroğlu, “Asgari ücreti sadece üçüncü uyruklu işçilerin aldığı, yerlilerin almadığı algısı yaratarak yasaları ihlal edip ülkenin gerçeği olan asgari ücreti şaşırtıp miminize etmeye çalışıyorlar” dedi.

“Bunu kim yapıyor? İşveren temsilcileri tarafından bu yapılamaya çalışılıyor” diyen Serdaroğlu, konaklama ya da yemek sağlanması gibi durumlarda asgari ücretten düşündürülemeyeceğini vurgulayarak, “Barınma ve yemek sağlıyorsanız, bunları asgari ücretten düşemezsiniz. Verdiğiniz bu ek hizmetleri düşmek isterseniz, asgari ücret üzerinde bir maaş ödemeniz gerekir” dedi.

- “Asgari ücreti belirlenirken hem HP hem de HP’nin seyrine dikkat edilmeli”

Ahmet Serdaroğlu, Hür-İş Federasyonu olarak cuma günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılacağına işaret ederek, masada oturan üyelerin asgari ücreti belirlenirken hem hayat pahalılığına, hem de hayat pahalılığının seyrine dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Serdaroğlu, “Sadece bugünü değil, ocak ayında asgari ücret belirlendikten sonra ocak-haziran aylarında hayat pahalılığıyla mücadele edebilmesini öngörüp bir rakam belirlemek lazımdır” dedi.

- “Bugün itibarıyla açlık sınırı 44 bin 19 TL, yoksulluk sınırı 95 bin TL”

Açlık ve yoksulluk sınırlarıyla ilgili sendikanın yaptığı araştırma ve hesaplamaları paylaşan Serdaroğlu, bugün itibarıyla dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 44 bin 19 Türk Lirası, yoksulluk sınırının ise 95 bin Türk Lirası olduğunu söyledi.

Ahmet Serdaroğlu, şu anda aylık net asgari ücretin 44 bin 546 Türk Lira olduğunu, bu miktarının euro döviz cinsinden karşılığının ise 878 euro olduğunu belirtti. Serdaroğlu, "Önemli olan rakam değildir, önemli olan bu 44 bin 546 TL ile ne alınabildiğidir” dedi.

Serdaroğlu, 0-6 yaş ve 0-12 yaş olan iki çocuklu dört kişilik bir asgari ücretli aileyi düşünerek alışveriş yaptıklarını belirterek, alışverişte, temel gıda, kahvaltılıklar, temizlik ve hijyen ürünleri ve içecekler aldıklarını ancak balık, bal, şehriye gibi bazı temel gıda ürünlerini de alamadıklarını söyledi.

-“Asgari ücretle birçok temel gıda ürünü de alamadık ve bugün borçlu da kaldık”

“Asgari ücretle birçok temel gıda ürünü alamadık ve borçlu kaldık” diyen Ahmet Serdaroğlu, markete gelmeden önce dört kişilik bir ailenin ev kirası, elektrik, su gibi ev giderleri de ödediğine işaret etti.

Serdaroğlu, ev kirası için 20 bin TL, elektrik için 3 bin 500 TL, su için bin 500 TL, giyim için 8 bin TL, akaryakıt ya da ulaşım ücreti için 4 bin TL, ilaç ve sağlık giderleri için 5 bin TL, sosyal aktivite için 4 bin TL ve diğer vergi-ödenekler için 5 bin TL olmak üzere toplam 51 bin TL'lik bir harcamanın sözkonusu olduğunu söyledi.

Bunları ödedikten sonra bir asgari ücretli ailenin elinde hiçbir şey kalmadığını kaydeden Serdaroğlu, dört kişilik bir aileyi dikkate alarak yaptıkları market alışverişinde alabildikleri ürünleri paylaştı. Serdaroğlu, un, şeker, tuz, pirinç, makarna, bakliyat, sıvı yağlar, salça, çay, kahve, süt, peynir, yumurta, zeytin, tereyağı, reçel, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, sabun, şampuan, diş macunu, tuvalet kağıdı, hijyenik ped, su, süt ve meyve suları olmak üzere toplamda 8 bin 428 TL tutan yaklaşık 50 ürün aldıklarını kaydetti. Serdaroğlu, dört kişilik bir ailenin bu aldıkları ürünlerle aylık tüketimlerini değil günlük ve haftalık tüketimi karşılayabildiğini vurguladı.

Marketten aldıkları bazı ürünlerin fiyatlarını da paylaşan Serdaroğlu, üç somun ekmek 60 TL, bir kilo dana eti bin 106 TL, bir paket bebek maması bin 299 TL, bir paket bebek bezi 313 TL, 5 lt bir şişe su 30 TL, hellim 469 TL, zeytin 309 TL, iki kilo domates 281 TL, bir kilo salatalık 198 TL, bir kilo kabak 89 TL, 500 mg zeytinyağı 469 TL, çamaşır makinesi deterjanı 200 TL, 1 paket tuvalet kâğıdı 129 TL, 1 paket hijyenik ped 98,50 TL olduğunu söyledi.

- “Asgari ücrette masaya oturan üyeler eğer asgari vicdana sahip değilse o masaya oturmasın”

Ahmet Serdaroğlu, İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun’un asgari ücretle ilgili söylemlerini eleştirerek, ülkede asgari ücret alan çalışanların sadece üçüncü uyruklu kişiler olmadığını, KKTC vatandaşlarının da asgari ücretle çalıştığını belirtti.

“Bu memleketi bu hale getiren asgari ücretli değildir” diyen Serdaroğlu, yasaya göre belirlenmesi halinde asgari ücreti hesaplamanın zor olmayacağını söyledi. Serdaroğlu, “Asgari ücrette masaya oturan üyeler eğer asgari vicdana sahip değilse o masaya oturmasın” dedi.

Serdaroğlu, siyasetçilerden de bir beklentileri olmadığını ifade ederek, “Yani asgari ücreti ister yükseltsinler, ister yükseltmesinler bu saatten sonra olan belli. Biz artık bu hükümetten bir şey beklemiyoruz” dedi.

Ahmet Serdaroğlu, masaya oturacaklarını ve asla kalkmayacaklarını belirterek, 2025 yılına ait güncel verilerin masaya getirilmesini istedi.