Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Büro, Banka, Ticaret Çalışanları Sendikası (Büro-İş), bugün 10 sendikanın Başbakanlık önünde yapacağı eyleme destek belirtti.

Hür-İş Başkan Vekili Ali Yeltekin yaptığı yazılı açıklamada, ülkede çalışanlar açısından çok önemli bir güç olan toplu iş sözleşmesi düzeninin, gücünü Anayasa’dan aldığını ifade ederek, bu düzenin hükümet tarafından “bozguna uğratılmak” istendiğini ileri sürdü.

İlgili maddede, “Kamu kurum ve kuruluşları toplu iş sözleşmesi yapmadan önce KKTC Maliye Bakanlığı’ndan yazılı onay alınması talep edilecektir.” şeklindeki değişikliğin, anayasal düzene ters olduğunu savunan Yeltekin, bunun aynı zamanda “yaşama müdahale, temel özlük haklarının gerilemesi ve kaosun temel nedeni” olacağını kaydetti.

Başta özel sektör ve kamu kurumlarının çalışma hayatının ileriye gitmesi, iş barışı, verimlilik ve devlete güvenin artırılması için yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Yeltekin, şöyle devam etti:

“İnsanlarımızı, çalışanlarımızı fakirleştirmeye, kurumlarımızı bastırmaya neden olacak bu ‘baskıcı rejim’ dayatmasını asla kabul etmediğimizi ve bugün kamuda yetkili sendikalarımızın yapacağı eyleme destek verdiğimizi belirtiriz.”

-“Hayat pahalılığı ve toplu iş sözleşmesi hakkına yapılan saldırıyı asla kabul etmiyoruz”

Hür İş’e bağlı Büro-İş Başkanı Baytun Tuna da, “Hayat pahalılığı hesaplama yönteminin değiştirilerek, ücretli çalışanların fakirleştirilmesini ve toplu iş sözleşmesi hakkına yapılan saldırıyı asla kabul etmiyoruz.” dedi.

Halkı fakirleştirmeye çabalayanlara karşı verilen mücadelelere destek belirten Tuna, bugün saat 13.00’te Başbakanlık önünde olacaklarını bildirdi.