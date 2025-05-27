İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan soruşturma başlattı.
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüzlük iddialarına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin dünkü sorguları sırasında İstanbul Adliyesi'ne gelen Aslan, güvenlik görevlileriyle tartıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aslan hakkında, adliyenin güvenlik görevlilerini tehdit ettiği tespitiyle, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan soruşturma başlattı.