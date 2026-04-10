İçişleri Bakanlığı, Göç Yönetim Merkezi’nin koordinasyonunda, Kaymakamlık personeli ve Polis Genel Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla İskele ve Girne bölgelerinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

İskele ve Girne bölgesinde trafik ekipleriyle koordineli şekilde yürütülen kontrollerde, durdurulan araçlardaki yabancı uyruklu şahısların ikamet durumları incelenerek yapılan kontroller neticesinde, ülkede izinsiz ikamet ettiği belirlenen 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, denetimlerin yalnızca belirli bölgelerle sınırlı kalmayacağını, ülke genelinde planlı ve sürekli şekilde devam edeceğini de belirtti.