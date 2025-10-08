KKTC’de düzenlenen “III. Türk Dünyası Uluslararası Mühendislik Zirvesi” tamamlandı.

Zirvenin kapanışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türk Devletleri Teşkilatı Alsakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve diğer yetkililer de katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Mühendisler Derneğinin düzenlediği zirve 3 gün sürdü. “Teknoloji ve Mühendislik" temasıyla gerçekleştirilen zirve, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde, Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci ülkelerinin katılımıyla yapıldı.

Konferansta, mühendislik alanındaki yeni teknolojiler, yenilikçi uygulamalar ve bilimsel gelişmeler irdelenerek Türk dünyasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

-Tatar

Zirvenin kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Türk dünyası mühendislerini KKTC’de ve mühendislik eseri yeni Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi, bu eseri KKTC’ye kazandıran herkese teşekkür etti.

Tatar, Türk dünyası ile yakın ilişkiler içerisinde olduklarını, ilişkileri geliştirmek amacıyla da KKTC’nin her platformda yer aldığını, en son da Azerbaycan’daki zirveye katıldıklarını söyledi.

Zirvenin hayırlara vesile olmasını dileyen Tatar, KKTC’nin ambargo ve izolasyonlara rağmen gelişmesi, kalkınması, geleceğe taşınması için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Tatar, Kıbrıs Türk halkının bağımsız, hür, refah seviyesi artmış bir şekilde güvenlik, barış huzur içinde yaşaması için uüraşlarının süreceğini de belirtti.

Değerlere ve tarihe geleneklere sahip çıkarak, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk devletleri teşkilatı destekleriyle KKTC’yi geliştirmeye devam edeceklerini ifade eden Tatar, KKTC’nin gelişmesinde Kıbrıs Türk mimar ve mühendislerinin önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk mimar ve mühendislerinin de Türk dünyasında yer alacağına inanç belirten Tatar, KKTC’nin Doğu Akdeniz’de Türk dünyasının kalesi olduğunu, o yüzden KKTC’nin her alanda gelişmesi için desteklerin önemli olduğunu vurguladı.

KKTC’ye her alanda yatırımlara destek veren Türkiye Cumhuriyeti’ne de teşekkürlerini sunan Tatar, Türk mühendisler yanında Yıldırım’a da KKTC’ye hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

-Yekebağcı

Mühendisler Derneği Genel Başkanı Yaşar Yekebağcı da zirveyi KKTC’de yapmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Ankara ve Kazakistan'ın ardından zirveyi KKTC’de düzenlediklerini ifade eden Yekebağcı, Türk dünyasına önem veren KKTC’ye misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Yekebağcı, mühendisliğin kalkınmadaki önemine işaret ederek, örgüt olarak Türk dünyası mühendislerini bir araya getirmeyi ve kalkınmayı birlikte çalışarak sağlamayı hedeflediklerini anlattı.

Enerji politikalarını geliştirmenin, birlikte hareket etmenin önemli olduğunu, eğitimde de birlikte hareket edilmesi gerektiğini anlatan Yekebağcı, Türk dünyasını kalkındırmak geliştirmek yolunda mühendislere büyük görev düştüğünü kaydetti. Yekebağcı, örgüt olarak Türk dünyasını gezmeye, birleştirmeye devam edeceklerini söyledi.

-Kahveci

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de, mühendislik zirvesinin KKTC’de yapılmasının önemine işaret ederek, mühendisliğin hayalleri geleceğe taşıyan, toplumları kalkındıran bir meslek olduğunu kaydetti.

Kahveci, Kıbrıs’ın, Anadolunun ayrılmaz bir parçası olduğunu, Türk varlığının her zaman korunduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türk halkı ile her zaman dayanışma içinde olduklarını anlattı.

Kahveci, Kıbrıs Türk halkının devlet çatısı altında Türkiye Cumhuriyeti’nin garantisi ve desteğiyle egemenliğini sürdürmeye, gelişmeye, kalkınmaya devam edeceğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’ta iki devletli çözümü desteklediğini belirten Kahveci, KKTC’nin tanınması için de önemli adımlar attığını ifade ederek, KKTC’nin haklı davasında yanlarında olduklarını ve Kıbrıs’ın Türk kalacağını söyledi.

Mühendisler olarak her zaman KKTC’nin gelişmesi, geleceğe ve hayallerine ulaşmasında destekçisi olacağını ifade eden Kahveci, zirvenin KKTC için hayırlara vesile olmasını diledi.

-Yıldırım

Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakanı, Türk Devletleri Teşkilatı Alsakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da, zirvenin kapanışında Türk dünyası mühendisleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti, geleceğin aydınlık olmasını temenni etti.

Yıldırım, Azerbaycan’da düzenlenen 12. Liderler zirvesi sonrası KKTC’ye geldiğini ifade ederek, zirvesine katıldığı mühendisliğin, insanlığa, ülkelerin kalkınmasında “olmazsa olmaz” olduğuna işaret etti. Yıldırım, Türk mühendislerin önemini ve yaptıklarını görmek için Türkiye ve KKTC’nin son 20 yılına bakılmasını istedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nde ve KKTC’de verilen hizmetlerde istikrarın öneminin çok büyük olduğunu ifade eden Yıldırım, KKTC’nin, Türkiye ve Türk devletleri teşkilatı için çok önemli olduğunu, özellikle Azerbaycan’daki zirvede, KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti ile aynı şekilde yer aldığını, ağırlandığını kaydetti.

Gazze’de yaşananların, Kıbrıs’ta da yaşandığını, bunların unutulmaması gerektiğini ifade eden Yıldırım, egemenlik ve bağımsızlığın önemine işaret etti, bağımsızlığı olmayanın geleceğinin de olamayacağını söyledi.

İçte birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan ve AB özentiliğinin her zaman bekleneni getirmediğini anlatan Yıldırım, Türk dünyasının bir ve birlik olması gerektiğini, KKTC’nin de burada vazgeçilmez olduğunu söyledi. Yıldırım, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi için istikrar ve güvene ihtiyaç olduğunu, bu yüzden Kıbrıs Türk halkının sağduyusuna güvendiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkını Türkiye Cumhuriyeti’nden uzaklaştıracak, adada azınlığa düşürecek, Türk varlığını adadan yok edecek, Türk askerini, garantileri adadan çıkarmayı hedefleyen federasyon görüşmelerinin bittiğini ifade eden Yıldırım, Kıbrıs’ta artık iki devlet gerçeğinin akıllardan çıkarılmamasını istedi. Yıldırım, iki devlet politikasının mutlaka karşılık bulacağını kaydetti.

Yıldırım, kimsenin kendilerinden vatan uğruna canlarını veren şehitlerin kemiklerini sızlatacak adımlar atılmasını beklememesini istedi.

Türk devletlerinin de artık Türkiye Cumhuriyeti gibi KKTC ile işbirliklerini, ilişkilerini artırma kararı aldığını ifade eden Yıldırım, Türk devletlerinin katkılarıyla güzel günlerin geleceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından anı fotoğrafı çekildi.