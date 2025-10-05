KKTC’de izinsiz ikamet ettiği belirlenen 1 kişi tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, yasal statüsü olmadığı halde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan 2 kişi de sarhoşluk ve rahatsızlık vermekten tutuklandı. Gazimağusa'da T.G.(E-35), Yeniboğaziçi'nde J.M.(E-60) alkollü içki tesiri altında oldukları sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.