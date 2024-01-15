Ülkede ikamet izinsiz olarak kaldığı tespit edilen 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün polis tarafından ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak kaldığı tespit edilen 3 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Hırsızlık

Öte yandan, dün saat 18.00 sıralarında Gazimağusa’daki bir marketten toplam 418,50 TL değerindeki muhtelif ürünleri çaldığı tespit edilen N.Ü.(E-35) tutuklandı.